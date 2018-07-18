Экс-глава МИД Михаил Джанелидзе продолжит деятельность в неправительственном секторе

18.07.2018 17:28 Бывший министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе продолжит работу в неправительственном секторе.



Как заявил джанелидзе журналистам, приблизительно к концу года будет основан центр, который будет работать по направлениям европейского управления и экономической политики, а также будет оказывать консультационные услуги.



«Опыт, который я накопил в течение лет во время своей работы в структурах, отныне вновь буду использовать для своей страны из гражданского сектора и с помощью разных организаций. Буду работать по темам, которые хорошо для меня известны и важны для будущего моей страны. Направлениями центра будут — управленческие реформы, экономическая политика, деловая среда, европейские реформы и евроинтеграция», — заявил Михаил Джанелидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

