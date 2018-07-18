Бокерия: Жаль, что Маргвелашвили не дал шанса поддержанному оппозицией кандидату

18.07.2018 18:53 Жаль, что Георгий Маргвелашвили не дал шанса поддержанному оппозицией кандидату и прямо назвал кандидата, желательного для «Грузинской мечты», - об этом заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия, говоря о представлении кандидатуры Торнике Рижвадзе на пост председателя правительства Аджарии.



«Жаль, что Маргвелашвили не дал шанса поддержанному оппозицией кандидату и прямо назвал кандидата, желательного для «Грузинской мечты». Было бы правильным шагом дать шанс и альтернативному кандидату, имел бы место политический процесс. Мне жаль, что президент этого не сделал», - сказал Гига Бокерия.



Напомним, президент Грузии Георгий Маргвелашвили вчера назвал кандидатуру Торнике Рижвадзе на пост председателя правительства Аджарии.















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