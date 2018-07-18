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Правительство Германии одобрило решение для ускорения депортации граждан Грузии


18.07.2018   19:42
Правительство Германии признало Грузию, а также Алжир, Тунис и Марокко "безопасными странами" происхождения - это решение должно значительно упростить и ускорить процедуру выдворения нежелательных мигрантов из ФРГ. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Разработанный в МВД ФРГ законопроект предусматривает также существенное упрощение и ускорение процедуры обработки заявок на получение статуса беженца выходцами из этих четырех стран. Кроме того, авторы закона надеются таким образом ускорить высылку из Германии нежелательных мигрантов, которым отказали в предоставлении статуса искателя убежища.

Вскоре в Бундестаге должны начаться консультации относительно самого законопроекта.

Аналогичный законопроект о статусе трех североафриканских стран было принято в Буденстаге еще прошлого созыва, но тогда его утверждения Бундесратом провалилось из-за сопротивления Зеленых.

По данным федеративного ведомства по делам миграции беженцев ФРГ, в 2017 году в Германии убежища попросили 3 462 гражданина Грузии. Немецкие власти удовлетворили лишь малую долю этих заявок.

При обсуждении механизма приостановления безвизовых режимов с третьими странами в январе дипломаты ЕС выразили обеспокоенность из-за числа искателей убежища с Грузии и Албании.

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что правительство Грузии усилит полицейское сотрудничество с европейскими партнерами для борьбы с организованной преступностью и проведет в стране информационную кампанию по сокращению количества лиц из Грузии, ищущих убежища в странах Шенгенского соглашения.






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