TI: Государственные ведомства в течение пяти лет купили 136 автомашин «Нива» на 3 миллиона лари

18.07.2018 20:01 "Международная прозрачность-Грузия" опубликовала результаты мониторинга о том, какие государственные ведомства купили российские "Нивы" путем тендера. В результате исследования установлено, что в тендере участвовала только компания "Глобал моторс Джорджия- GMG".



Заявление организации о результатах исследования смотрите полностью на ссылке



"Исследование показало, что в течение последних пяти лет государственные ведомства Грузии преимущественно путем тендера без конкурентов закупили российские "Нивы" стоимостью до 3 миллионов лари. В этом процессе, как правило, не участвовали другие автопроизводители, поскольку у покупающих организаций тендерная документация была подогнана под "Ниву"- была указана очень низкая цена, и примитивно удовлетворяемые технические условия.



Компания "Глобал моторс Джорджия- GMG" была основана в 2011 году, и принимает участие в государственных закупках с конца 2012 года. Она поставляет государственным ведомствам "Ниву" российского производства. В 2012-2018 годы разные государственные ведомства в совокупности купили 136 "Нивы" стоимостью до 3 миллионов лари. Больше всего, 50 "Нивы" купила государственная компания ООО "Почта Грузии", и в целом заплатила 1,151,500 лари. За ней идет Министерство здравоохранения и социальной защиты А/Р Аджарии с 31 "Нивами" стоимостью 721 230 лари. ООО "Компания объединенных мелиорационных систем Грузии" по одному тендеру купила 30 "Нив" стоимостью 570 000 лари.



Студия "Монитор" месяц назад обнародовала сюжет о связи основателя "Глобал моторс Джорджия- GMG" Гочи Ростиашвили с политиками. Гоча Ростиашвили двоюродный брат члена городского собрания Тбилиси от "Грузинской мечты" Шалвы Обгаидзе.



Кроме того, что тендеры, много раз выигранные без конкурентов, порождают подозрения о неких сделках и подложных тендерах, и в то же время вызывает сомнение эффективность средств, потраченных на закупку "Нивы", есть еще одно значительное обстоятельство - насколько целесообразно, чтобы государственные финансы тратились на покупку продукции, произведенной в стране оккупанте? Поскольку действующее в Грузии законодательство закупки не учитывает подобные ограничения на покупку российской продукции, такие случаи встречаются не только во время закупки автомашин. Исходя из этого, вообще этот вопрос можно считать также проблемой действующего закона о закупках. В международной практике встречаются случаи, когда некоторые страны отказываются от траты денег государственного бюджета на покупку продукции стран, находящихся под санкциями и/или враждебно настроенных к ним (тем более от оккупанта).



Трудно подсчитать, какая сумма тратится в течение года из государственных закупок на российскую продукцию, поскольку в большинстве случаев поставщики российской продукции зарегистрированы компаниями-резидентами Грузии, а портал электронной системы закупки группирует происхождение поставщика только по регистрации компаний, а не по месту производства закупленного товара. Исходя из этого, делать заключение о масштабности этих проблем без обширного, глубинного исследования будет сложно"- сказано в исследовании организации.



К исследованию прилагаются рекомендации:



- Агентство государственной закупки детально должно изучить, не были ли тендеры, выигранные "Глобал моторс Джорджия- GMG", т.н. тендерами, подогнанными под поставщика.



- Государственная служба аудита должна изучить эффективность государственных финансов, потраченных на закупку "Нив".



- Следует внести поправки в законодательную базу государственной закупки, которая установит определенные ограничения на закупку продукции российского происхождения (как страны-оккупанта)"- написано в заявлении НПО "Международная прозрачность-Грузия".

















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