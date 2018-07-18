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«Грузинская мечта» исключила из своих рядов депутата за критические высказывания в адрес спикера парламнета


18.07.2018   20:29
Секретариат "Грузинской мечты-демократическая Грузия" принял решение об исключении Давида Чичинадзе из партии.

Партия уже опубликовала информацию об этом.

"В течение нескольких прошлых месяцев член "Грузинской мечты-демократическая Грузия", и парламентского большинства Давид Чичинадзе сделал не одно публичное заявление, которым нанес оскорбление членам политической команды, и причинил урон имиджу и интересам партии. Давид Чичинадзе не раз грубо нарушил партийную дисциплину, и всеобще признанные моральные и этические нормы.

Для "Грузинской мечты" внутрипартийная демократия, и свобода выражения являются руководящими принципами. У всех членов партии есть возможность выражения критического мнения в связи с разными вопросами. Но оскорбление соратников, нарушение моральных и этических принципов, и причинение урона политической команде выходит за всякие пределы внутрипартийной свободы выражения.

С учетом этих обстоятельств, секретариат "Грузинской мечты-демократическая Грузия" единогласно постановил: исключить члена "Грузинской мечты-демократическая Грузия" Давида Чичинадзе из партии"- сказано в решении секретариата.

Решение подписывают все пять членов секретариата "Грузинской мечты": Каха Каладзе, генеральный секретарь; Ираклий Кобахидзе, исполнительный секретарь; Георгий Вольски, политический секретарь; Тамар Чугошвили, международный секретарь; Дмитрий Самхарадзе, региональный секретарь.

Напомним, вчера Давид Чичинадзе заявил, что в свое время, когда в формате большинства обсуждали принятие закона в связи с вопросами безопасности труда, именно председатель парламента, лидер большинства Арчил Талаквадзе, и руководитель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявили, что "если бы парламент принял такой закон, интересы инвесторов были бы нарушены, и страна стала бы экономически непривлекательной".

"Если председатель парламента признает, что он допустил такие компромиссы, из-за которых погибли люди, только признания недостаточно, надо уйти с должности"- заявил вчера Давид Чичинадзе.







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