Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Турции сняли чрезвычайного положения, длившийся два года


18.07.2018   20:58
В Турции с 18 июля прекратил действовать режим чрезвычайного положения, введенный 20 июля 2016 года после попытки госпереворота, сообщает Reuters.

При этом турецкие власти пообещали продолжить борьбу с терроризмом и направили на рассмотрение парламента проект мер на период после снятия режима ЧП. Так, предусмотрено расширение полномочий местных властей по ограничению допуска отдельных граждан в ряд мест, если возникнет подозрение, что эти лица могут «нарушить общественный порядок».

Напомним, после подавления попытки переворота в Турции прошли массовые аресты и чистки в госорганах: к тюремному заключению приговорены более 50 тысяч человек, уволены более 150 тысяч госслужащих.

Накануне инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана, который победил в 2018 году в президентских выборах, уволили с госслужбы еще более 18 тысяч человек — по подозрению в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в попытке госпереворота.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии на азартные игры тратится больше, чем на питание
За полгода правительство Грузии потратило на в ресторанах 4 млн. лари
Аджарию во 2-м кв. 2018 года посетили 808 437 иностранных визитеров
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гудауте: ограблен офис компании «Премиум»
Ссора между братьями завершилась убийством
Жена убила мужа в ходе семейной ссоры в Сухуми
В Сухуми ограбили магазин турецких сладостей
В Абхазии побит рекорд вождения в нетрезвом виде
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МВД: Причиной трагедии в шахте Миндели, предположительно, стал взрыв метана
В Ингушетии построят первый кафедральный православный собор
Совет старейшин Еревана не смог избрать мэра из-за отсутствия кворума
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна