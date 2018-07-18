В Турции сняли чрезвычайного положения, длившийся два года

18.07.2018 20:58 В Турции с 18 июля прекратил действовать режим чрезвычайного положения, введенный 20 июля 2016 года после попытки госпереворота, сообщает Reuters.



При этом турецкие власти пообещали продолжить борьбу с терроризмом и направили на рассмотрение парламента проект мер на период после снятия режима ЧП. Так, предусмотрено расширение полномочий местных властей по ограничению допуска отдельных граждан в ряд мест, если возникнет подозрение, что эти лица могут «нарушить общественный порядок».



Напомним, после подавления попытки переворота в Турции прошли массовые аресты и чистки в госорганах: к тюремному заключению приговорены более 50 тысяч человек, уволены более 150 тысяч госслужащих.



Накануне инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана, который победил в 2018 году в президентских выборах, уволили с госслужбы еще более 18 тысяч человек — по подозрению в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в попытке госпереворота.















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