Республиканцы поддержали закон о введении санкций против Москвы в обход Белого Дома

18.07.2018 21:02 Американские политики-республиканцы выступили в поддержку законопроекта, позволяющего в обход Белого Дома вводить санкции против Москвы за вмешательство в выборы. Об этом сообщает Miami Herald.



Документ под названием "Закон о защите выборов от угроз" (DETER Act) был внесен в Конгресс в январе двумя сенаторами: республиканцем Марко Рубио и демократом Крисом Ван Холленом. Он предполагает, что санкции вводятся автоматически, без одобрения Белого Дома, в течение 10 суток после того, как директор Национальной разведки обвинит то или иное иностранное государство во вмешательстве в избирательный процесс.



Штрафные меры согласно законопроекту вводятся в отношении ключевых секторов российской экономики, таких как финансовая сфера, энергетика, военная промышленность, металлургия и горнодобывающая отрасль. Также документ предусматривает персональные санкции против крупнейших российских чиновников и олигархов.



Этим же законом для иностранных правительств эксплицитно устанавливаются ограничения во избежание их вмешательства в выборы. Им запрещено делать пропагандистские публикации, использовать СМИ и соцсети для дезинформации, совершать кибератаки на американскую избирательную инфраструктуру.



Кроме того, законопроект обязывает Белый Дом представить Конгрессу план предотвращения вмешательства в выборы со стороны Китая, Ирана и КНДР - трех стран, которых директор Национальной разведки определил как источники таких угроз.



После прошедшей в понедельник встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поддержке законопроекта заявили такие считающиеся умеренными политики-республиканцы, как член Палаты представителей Илеана Рос-Лейтинен и влиятельный сенатор Митч Макконнелл, а также политический обозреватель Fox News Лора Ингрэм, сторонница Трампа.



Макконнелл назвал DETER Act одной из возможностей противодействовать иностранному вмешательству в проводящиеся в этом году ротационные выборы в Конгресс и в этой связи не исключил принятия законопроекта.



Сам сенатор Рубио, соавтор документа, указал, что до сих пор санкции против России за вмешательство в выборы вводились уже постфактум, тогда как необходимы меры для предотвращения такого вмешательства.



Рубио отметил, что "гарантирует" вмешательство России в выборы как 2018 года, так и последующие. "Это будет постоянной угрозой на будущее", - подчеркнул сенатор.















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