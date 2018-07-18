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Russia Today попала в немилость даже в Австралии


18.07.2018   21:13
Федеральная полиция Австралии начала предварительное расследование в отношении телеканала RT как предполагаемого иноагента, сообщила его главный редактор Маргарита Симоньян. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«За все время вещания мы никогда не получали претензий от регулирующих органов Австралии. Вероятно, причина расследования в том, что мы RT», — пояснила Симоньян.

Она добавила, что ​отказ от регистрации после признания телеканала иноагентом предусматривает уголовное наказание.

В сентябре 2017 года Минюст США потребовал от обслуживающей RT вещательной компании зарегистрироваться в качестве иноагента в специальном реестре. В ноябре RT America зарегистрировалась в нем. В том же месяце ее лишили аккредитации в конгрессе, а еще одну компанию, обслуживавшую агентство Sputnic, также обязали зарегистрироваться в качестве иноагента. В ответ в России приняли свой закон об иноагентах, признающий таковыми СМИ с иностранным финансированием. Соответственно, в декабре иноагентами были признаны «Голос Америки», РСЕ/РС («Радио Свобода»), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии» и «Крым. Реалии». В марте 2018 года RT прекратил вещание в Вашингтоне.

"РБК"





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