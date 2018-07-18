Генсек НАТО в очередной раз призвал Россию вывести войска из оккупированных территорий Грузии

18.07.2018 21:27 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду в очередной раз призвал Россию вывести войска с оккупированных территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона.



"НАТО едина в своей поддержке безопасности и территориальной целостности Грузии в рамках признанных международным сообществе границ. Это включает регионы Абхазии и т.н. Южной Осетии. И мы призываем Россию вывести свои войска из вашей страны", - сказал Й.Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в штаб-квартире НАТО.



Столтенберг также отметил, что Россия не имеет права принимать решения вместо соседних стран, и не имеет право определять, что будут делать их соседи.



Столтенберг подчеркнул, что Грузия является независимым суверенным государством, и имеет право сама определять свое будущее, самой решать, к какой институции присоединиться с целью повышения обороноспособности и безопасности.



«Это должна решать только она (Грузия). Прошло время, когда крупные государства принимали решения вместо малых стран. Я сам представитель малой страны — Норвегии, и я горжусь тем, что в 1949 году моя страна стала членом Североатлантического альянса. Она самостоятельно приняла это решение, и Советский Союз не имел в этом процессе права голоса», — отметил Йенс Столтенберг.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

