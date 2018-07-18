Российская оккупация Грузии - дискуссия на хельсинкской комиссии Конгресса США

18.07.2018 21:42 На хельсинкской комиссии Конгресса США состоялась дискуссия об оккупации Грузии Россией и развале международного порядка.



Председатель комиссии Хельсинки Конгресса Роджер Уокер хочет убедиться, что контрибуция Грузии в международную безопасность признана, и заявляет, что Америка может помочь Грузии в евроатлантической интеграции и вступлении в НАТО.



"Хельсинкская комиссия проводит это слушание, чтобы быть уверенной, что американский народ и международное сообщество продолжит наблюдать за процессом непрерывной незаконной оккупации Грузии, ее результатами и значением. А также с тем, чтобы оценить, делают ли Соединенные Штаты все для того, чтобы территориальная целостность Грузии была восстановлена, и остановить нападение Владимира Путина на границы соседних стран, и международный порядок"- заявил Роджер Уокер.



На заседании хельсинкской комиссии сенатор Бен Кардин говорил о расчете российского президента во время вторжения в Грузию в 2008 году, что реакция международного содружества будет минимальной, и что выйдет из этой ситуации безнаказанно.



В данном контексте Кардин не смог обойти также тему пресс-конференции Хельсинки, в результате которой президент США оказался под шквалом острой критики.



На заседании хельсинской комиссии также обсуждали возможность вступления Грузии в НАТО без распространения пятой статьи коллективной обороны на оккупированные территории, идея которой недавно появилась в исследовании фонда Херитиджа. Сам автор исследования Люк Кофи объяснил сенаторам, что подразумевает эта запись.



Вице-президент Атлантического Совета, Деймон Уилсон привел примеры, когда пятая статья не распространялась на ряд территорий. По словам вице-президента, политике Путина нужны территориальные тяжбы для того, чтобы НАТО и Евросоюз не приблизились к границам России.



"Россия видит политику НАТО, которая заявляет, что не примут новых членов, у которых будут территориальные тяжбы. Соответственно, Москва понимает, что ей необходимы именно территориальные притязания для того, чтобы НАТО и Евросоюз не приближались к ее границам. Соединенные Штаты должны оказать лидерство стратегии расширения НАТО, и переоценке политики открытых дверей. Надо сказать, что мы хотим принять новых членов, даже если у них есть территориальные тяжбы, и решим, чтобы наши гарантии безопасности не касались оккупированных территорий. Это не является новой позицией. Такие прецеденты были в НАТО. В 1955 году мы ввели в альянс Западную Германию так, что немцы не отказывались от обязательства идеи суверенитета"- заявил Деймон Уилсон.



На слушании в Сенате посол Грузии Давид Бакрадзе говорил о тяжелейших нарушениях прав человека и убийствах на оккупированных территориях. Он также говорил об опасности военных баз, размещенных в Абхазии и Цхинвальском регионе, постоянных нарушениях границы и воздушного пространства.



"Убийство этнических грузин со стороны представителей оккупационных режимов стало опасным трендом. Все мы помним убийства Башарули, Отхозория, и Татунашвили. Во всех этих случаях, несмотря на сотрудничество грузинской власти в соответствующих форматах, вопросы до сих пор остаются без ответа, а преступники не наказаны. Утвержден список Отхозория-Татунашвили, в который вошли лица, обвиняемые в грубом нарушении прав человека в оккупированных регионах. Правительство Грузии требует от своих партнеров, установить санкции лицам, вошедшим в этот список"- заявил Давид Бакрадзе.

















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