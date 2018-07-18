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Премьер Грузии рассчитывает, что процесс вступления страны в НАТО будет ускорен


18.07.2018   23:32
Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил о готовности продолжить реформы, чтобы ускорить процесс вступления Грузии в Североатлантический альянс, сообщает в среду пресс-служба премьер-министра.

"Мамука Бахтадзе четко зафиксировал готовность правительства Грузии продолжить всеобъемлющие реформы и политический диалог с альянсом, чтобы максимально был ускорен процесс вступления страны в НАТО", - говорится в сообщении.

На встрече Й.Столтенберг в очередной раз отметил твердую поддержку альянсом суверенитета и территориальной целостности Грузии.

"НАТО едино в поддержке безопасности и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ", - сказал он.

"Мы призываем Россию вывести свои войска из Грузии", - подчеркнул генсек НАТО.

Как сообщают грузинские СМИ, на совместной пресс-конференции после встречи Й.Столтенберг заявил, что НАТО полностью поддерживает стремление Грузии к евроатлантической интеграции.

Генсек напомнил, что в ходе недавнего саммита в Брюсселе 29 стран - членов альянса еще раз подтвердили позицию, что Грузия обязательно станет членом НАТО.

Й.Столтенберг также заявил о готовности альянса продолжить работать с Грузией, чтобы помочь ей подготовиться к будущему членству в НАТО.

"Грузия достигла впечатляющего прогресса в реформах, включая направления экономического развития, создание более эффективных институтов безопасности и обороны и модернизацию вооруженных сил. Важно, чтобы эти усилия продолжились", - отметил генсек Североатлантического альянса.






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