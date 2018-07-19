Мамука Бахтадзе сегодня встретится с Дональдом Туском в Брюсселе

19.07.2018 11:08 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе продолжает свой визит в Брюссель. Сегодня Бахтадзе встретится с президентом Европейского совета Дональдом Туском.



После встречи планируется совместное заявление Мамуки Бахтадзе и Дональда Туска для СМИ.



Накануне премьер-министр Грузии встретился с генеральным секретарем НАТО. Стороны обсудили все важные вопросы интеграции, существующие в процессе интеграции Грузии в НАТО, в том числе результаты саммита НАТО, прошедшего в Брюсселе на прошлой неделе, и пути реализации принятых решений.



Во время встречи, Мамука Бахтадзе и Йенс Столтенберг обсудили новые сферы сотрудничества, намеченные в формате Брюссельского саммита. Был подчеркнуто, что существенный пакет НАТО, а также новые направления сотрудничества также значительно повышают возможности обороноспособность защиты и устойчивость, и приближают страну к членству в НАТО.



В рамках рабочего визита в Брюссель глава правительства проведет встречи с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом, комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом, еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрём и вице-президентом Еврокомиссии по вопросам европейского и социального диалога Валдисом Домбровскисом.



Визит премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе продлится до 20 июля.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

