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Залкалиани: Слушания по вопросу оккупации Грузии в Конгрессе США являются демонстрацией четкой поддержки


19.07.2018   11:26
По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, у Грузии есть беспрецедентная поддержка со стороны США и слушания в связи с 10-летием оккупации территории Грузии в Хельсинкской комиссии в Конгрессе являются подтверждением этот.

По его словам, твердая, двухпартийная поддержка США в последний период была выражена не только в динамике обмена визитами на высоком уровне, но и в конкретных законодательных инициативах, заявлениях или декларациях.

«В Конгрессе США, где у нас есть двухпартийная поддержка, мы постоянно слышим заявления в поддержку Грузии и слушания в Хельсинкском комитете являются подтверждением этого. Это указывает на то, что Грузия занимает довольно передовое место в политической повестке дня Америки, и мы и в будущем будем продолжать усилия для консолидации мнения международного содружества и нашего главнейшего партнера», — заявил министр.






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