В Армении надеются, что вопрос задействования альтернативы Ларсу решится к осени

19.07.2018 13:24 В Армении надеются, что вопрос задействования альтернативы Ларсу решится к осени. Об этом журналистам заявил советник премьер-министра Армении Арсен Харатян.



По его словам, разговор на тему возможной альтернативной дороги ведется и с Грузией и с Россией, а после соглашения о мониторинге грузов во швейцарской компанией ждут новинок с этой точки зрения.



«В осени станет ясно, можно ли задействовать альтернативную дорогу. Вы знаете, что в Ларсе очень серьезные пробки. За последние месяцы машинам приходится ждать часами, до 10 часов. Необходимо найти какое-то решение», — отметила Харатян.



По словам вице-премьера страны Мгера Григоряна, проблема Ларса мешает экспорту Армении.



«Ларс – это проблема для объема экспорта. Например, без проблемы Ларса, увеличился бы экспорт сельскохозяйственной продукции в страны Евразийского экономического союза», — заявил Григорян.



По словам вице-премьера, необходимо найти альтернативные возможности или решить вопрос с административными барьерами на существующем маршруте.















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