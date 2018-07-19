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В Армении надеются, что вопрос задействования альтернативы Ларсу решится к осени


19.07.2018   13:24
В Армении надеются, что вопрос задействования альтернативы Ларсу решится к осени. Об этом журналистам заявил советник премьер-министра Армении Арсен Харатян.

По его словам, разговор на тему возможной альтернативной дороги ведется и с Грузией и с Россией, а после соглашения о мониторинге грузов во швейцарской компанией ждут новинок с этой точки зрения.

«В осени станет ясно, можно ли задействовать альтернативную дорогу. Вы знаете, что в Ларсе очень серьезные пробки. За последние месяцы машинам приходится ждать часами, до 10 часов. Необходимо найти какое-то решение», — отметила Харатян.

По словам вице-премьера страны Мгера Григоряна, проблема Ларса мешает экспорту Армении.

«Ларс – это проблема для объема экспорта. Например, без проблемы Ларса, увеличился бы экспорт сельскохозяйственной продукции в страны Евразийского экономического союза», — заявил Григорян.

По словам вице-премьера, необходимо найти альтернативные возможности или решить вопрос с административными барьерами на существующем маршруте.






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