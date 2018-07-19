Чичинадзе: Из чатов большинства и фракции меня уже удалили – я жду исключения из фракции

19.07.2018 13:26 Из чатов большинства и фракции меня уже удалили – я жду исключения из фракции, я уже жду всего, - об этом заявил пока еще член фракции «Грузинской мечты» Давид Чичинадзе, которого вчера исключили из партии.



«Сбылась мечта Мамуки Мдинарадзе – я больше не буду членом его фракции. Я жду, что меня исключат и из фракции «Грузинской мечты». Что касается большинства, если я захочу, то можно вступить в состав другой фракции, также входящей в большинство. Я из парламента никуда не уйду и продолжу свою деятельность. Я мажоритарный депутат, у меня есть свои ценности. Эти ценности важны для моих избирателей, потому что наши ценности совпадают. Я никогда не играл, никогда не спекулировал. Есть вопросы, которые меня беспокоят, и в политику я пошел для того, чтобы выполнить данные обещания», - заявил агентвту «IPN» Давид Чичинадзе.



Напомним, что секретариат «Грузинской мечты» вчера принял решение об исключении Давида Чичинадзе из партии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

