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Каладзе анонсирует начало масштабных инфраструктурных проектов в Тбилиси
19.07.2018 14:01
В летний сезон тбилисская мэрия начинает осуществление масштабных инфраструктурных работ на разных локациях столицы. На сегодняшнем заседании правительства Тбилиси столичный мэр Каха Каладзе заявил о том, что в рамках осуществления инфраструктурных проектов в разных местах, там, где необходимо, будут обустроены дороги, водосточные системы, и освещение.
По заявлению Кахи Каладзе, в рамках масштабных работ начнутся капитальные работы правой запасной линии на Кахетинском шоссе, а также будут вестись капитальные работы и полная реабилитация улиц Костава-Шартава.
В то же время градоначальник извинился перед населением за дискомфорт, вызванный в городе из-за реабилитационных работ.
"Мы начинаем осуществление очень важных масштабных инфраструктурных проектов в разных районах города, на разных локациях. Сегодня начинается капитальная реабилитация подъема Бараташвили. Можно сказать, что на этой локации на протяжении десятков лет не осуществлялись никакие работы. В рамках этих работ предусмотрено восстановление водосточной сети, устройство дренажных систем, а также бордюров и тротуаров. Полностью будут заменены сеть освещения, столбы, сама система освещения, и в целом будет заменено 15 000 квадратных метров асфальтового покрытия. На осуществление этого конкретного проекта будет потрачено приблизительно 3 233 000 лари. А также должен принести извинение обществу, водителям, поскольку в городе будут некоторые ограничения. Этот период был избран целенаправленно, потому как люди выезжают из города, и движения сравнительно меньше.
Мы начинаем осуществление масштабных проектов на очень многих участках. Конкретно эти участки находятся в Тбилиси, это капитальная работа правой запасной полосы Кахетинского шоссе. На левой запасной полосе уже идут работы, и через несколько месяцев полностью будут закончены. В текущем же году начинаем полную реабилитацию правой запасной полосы, а в будущем году мы хотим полностью сделать центральную магистраль, и провести ее реабилитацию.
Начнутся также капитальные работы проспекта Робакидзе. Участок от моста Дидубе до места, где стоит памятник Агмашенебели, полностью будет реабилитирован. А также начинаем капитальные работы на дороге Тбилиси-Напетвреби. В то же время начинаем капитальные работы на улице Чиковани. Здесь тоже серьезная проблема дорог. В частности, водостоки, канализация, соответственно все полностью будет отрегулировано.
Начинаются капитальные работы на Черноморской улице. А также капитальная работа и полная реабилитация улиц Костава-Шартава. Начинаются капитальные работы улицы Палиашвили, и думаю, что достаточно важно наладить эту инфраструктуру.
Это те крупные проекты, которые мы начинаем осуществлять через несколько дней. Работа такого масштаба в столице никогда одновременно не проводилась"- заявил столичный мэр Каха Каладзе.
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