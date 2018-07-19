Каладзе осмотрел работы по реабилитации подъема Бараташвили

19.07.2018 14:15 Мэр Тбилиси Каха Каладзе осмотрел работы по реабилитации подъема Бараташвили.



По его словам, проект предусматривает восстановление сточной и дренажной системы, благоустройство бордюров и тротуаров, а также установку новых перил и декоративных светильников.



«Нет сточной системы и это является серьезной проблемой. Вместе с тем, будут благоустроены пешеходные дорожки и освещение. Думаю, получится очень красивый проект», — заявил Каха Каладзе.



По информации мэрии Тбилиси, в целом выложат около 15 000 кв. метров асфальта.















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