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Каладзе осмотрел работы по реабилитации подъема Бараташвили
19.07.2018 14:15
Мэр Тбилиси Каха Каладзе осмотрел работы по реабилитации подъема Бараташвили.
По его словам, проект предусматривает восстановление сточной и дренажной системы, благоустройство бордюров и тротуаров, а также установку новых перил и декоративных светильников.
«Нет сточной системы и это является серьезной проблемой. Вместе с тем, будут благоустроены пешеходные дорожки и освещение. Думаю, получится очень красивый проект», — заявил Каха Каладзе.
По информации мэрии Тбилиси, в целом выложат около 15 000 кв. метров асфальта.
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