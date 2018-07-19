Агентство продовольствия проверяет придорожные кафе в Зестафони

19.07.2018 14:45 Производственный процесс в 16 придорожных кафе у города Зестафони (регион Имерети) был приостановлен из-за нарушений. Об этом сегодня сообщили Национальном агентстве продовольствия Грузии.



Проверки в объектах питания, прилегающих к центральной автомагистрали в Зестафонском муниципалитете начались в середине июня. На первом этапе специалисты проверили 31 объект. Критические несоответствия установленным нормам выявили в каждом втором кафе. В результате, 16 объектам пришлось закрыться до устранения указанных Агентством несоответствий.



К настоящему времени администрации заведений выполнили все рекомендации специалистов. Соответственно, они смогли возобновить производственный процесс.



Сейчас Национальное агентство продовольствия преступило ко второму этапу мониторинга объектов питания, расположенных вдоль трассы.

Вместе со специалистами регионального отделения Агентства, мониторинг осуществляют представители тбилисской службы.



«Агентство продолжает проверки объектов питания в туристически активных местах. Защита интересов потребителей и обеспечение требований законодательства – наши главные приоритеты», — сказал глава тбилисского отделения Национального агентства продовольствия Васил Басиладзе.















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