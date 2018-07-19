В целях соблюдения норм безопасности труда необходимо ужесточить регуляции - Омбудсмен

19.07.2018 14:50 Защита безопасности труда, контроль и реагирование действительно являются проблемой сегодня, несмотря на то, что определенные шаги с точки зрения законодательства были сделаны, — об этом Народный защитник Нино Лоджария заявила Первому каналу.



По ее словам, 47 человек погибли во время выполнения служебных обязательств в прошлом году. В этом году было уже два случая, которые закончились многочисленными жертвами.



Народный защитник считает, что механизм контроля неэффективен.



«Даже в тех случаях, когда происходит инспектирование безопасности труда и выдаются рекомендации, во время повторного инспектирования оказывается, что рекомендации вновь не выполняются. Законодательство также является проблематичным, санкции неэффективны, а с точки зрения расследования во многих случаях не встает никакой ответственности», — заявила Нино Ломджария.



Нино Ломжария видит выход в ужесточении законодательных регуляций.



«Выход заключается в ужесточении законодательных регуляций, более действенном и эффективном контроле. Работодатели должны также знать, что за нарушением мер безопасности труда последует не только финансовый штраф, но и жесткая ответственность и пройдет эффективное расследование», — заявила Народный защитник.















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