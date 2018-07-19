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Недовольная заявлением НАТО Россия задействовала свое стандартное оружие - Роспотребнадзор
19.07.2018 15:02
В России будет усилен контроль за качеством алкогольной продукции из Грузии. Об этом сообщается на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
По данным ведомства, в первом полугодии 2018 года были выявлены партии алкоголя, которые не отвечали требованиям. Они установлены техническими регламентами и законодательством РФ в области защиты прав потребителей.
Всего было выявлено свыше 16 тысяч литров неподходящей продукции. Все её партии не были допущены на территорию России. В сообщении отмечается, что несоответствия были обнаружены в ходе проведения специального анализа качества и безопасности алкоголя. Он выявил нарушения технологий производства и недостаточный уровень контроля за выпускаемой продукцией как со стороны производителей, так и уполномоченных грузинских госорганов.
«Контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации, будет усилен», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что Аналитический центр при Правительстве РФ предлагает пересматривать минимальные розничные цены на алкоголь ежегодно. МРЦ планируется высчитывать для водки, коньяка, бренди, виски, рома, ликеро-водочной продукции крепостью более 28%, тихого и игристого вина, винных напитков, ликёрного и фруктового вина.
Всю информацию о размере производственных затрат производители алкоголя смогут предоставлять до 1 апреля. Участвовать в этом процессе смогут заводы, у которых лицензия действует не менее трёх лет. При вычислении МРЦ будет учтён и прогноз индекса потребительских цен, который предоставляет Минэкономразвития. Стоимость спиртного смогут пересчитывать в течение года.
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