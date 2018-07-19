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Ангела Меркель возможно посетит Грузию во второй половине августа
19.07.2018 15:20
Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Грузию. Как стало известно Первому каналу, визит запланирован на вторую половину августа.
Информацию «Первому каналу» подтвердили несколько источников в Тбилиси.
Первый канал связался и с офисом канцлера Германии Ангелы Меркель, из которого получил ответ пресс-спикера правительства Германии.
«Благодарим за то, что связались с нами. Исходя из принципа нашей работы, мы обнародуем официальную информацию о визитах канцлера лишь в последнюю пятницу перед визитом», — говорится в ответе пресс-спикера правительства Германии.
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