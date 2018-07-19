Премьер-министр Армении назвал инцидент в Панике провокацией

19.07.2018 15:58 Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает неприемлемым инцидент, который произошел два дня назад в селе Паник Ширакской области страны. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего заседания кабинета министров.



«Я считаю это провокацией против армяно-российских дружественных отношений и провокацией против суверенитета Армении», - заявил Пашинян.



«Считаю, что виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности», - добавил он.



Напомним, что учения, проведенные 17 июля военнослужащими 102-й российской военной базы на территории села Паник Ширакской области Армении, вызвали в селе сильную панику. Не знавшие об учениях жители были в ужасе, думая, что в селе ведутся реальные военные действия. Только позже выяснилось, что пули и взрывчатые вещества, которые использовали военные, были не боевые, а учебные.



Российская сторона извинилась за инцидент и заверила, что впредь будет более последовательной в вопросе планирования мероприятий за пределами территории военной базы и повышения осведомленности о них.















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