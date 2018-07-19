|
|
Премьер-министр Армении назвал инцидент в Панике провокацией
19.07.2018 15:58
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает неприемлемым инцидент, который произошел два дня назад в селе Паник Ширакской области страны. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего заседания кабинета министров.
«Я считаю это провокацией против армяно-российских дружественных отношений и провокацией против суверенитета Армении», - заявил Пашинян.
«Считаю, что виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности», - добавил он.
Напомним, что учения, проведенные 17 июля военнослужащими 102-й российской военной базы на территории села Паник Ширакской области Армении, вызвали в селе сильную панику. Не знавшие об учениях жители были в ужасе, думая, что в селе ведутся реальные военные действия. Только позже выяснилось, что пули и взрывчатые вещества, которые использовали военные, были не боевые, а учебные.
Российская сторона извинилась за инцидент и заверила, что впредь будет более последовательной в вопросе планирования мероприятий за пределами территории военной базы и повышения осведомленности о них.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна