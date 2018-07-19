Госдеп не поддержал идею Москвы о допросе граждан США

19.07.2018 16:25 Госдепартамент США не поддержал идею о допросе граждан Соединенных Штатов, с предложением которого выступил президент России Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом по итогам их встречи в Хельсинки. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт во время брифинга, передает The Hill.



Науэрт назвала идею «абсолютно абсурдной» и добавила, что Госдеп «не поддерживает те утверждения, которые делает российское правительство».



Во время саммита России и США, Путин допустил расширение сотрудничества двух стран в расследованиях, которое обеспечивает договор 1999 года о взаимной помощи по уголовным делам.



Путин обратился к Трампу с предложением о том, чтобы российские следователи могли допросить граждан США, «которые имеют какое-то отношение к незаконным действиям на территории России». В их число входит и экс-посол США в России Майкл Макфол.



Тем не менее, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться со своими советниками, чтобы обсудить предложение российской стороны, cообщил телеканал CBS.



Во время хельсинкского саммита Трамп назвал предложение Путина «интересной идеей». Между тем, Сандерс заявила, что США на данный момент не брали на себя определенных обязательств, но подтвердила факт разговора двух лидеров об этом во время их встречи в Хельсинки 16 июля.



Сам Макфол прокомментировал ситуацию газете The Wall Street Journal, сказав, что «глубоко разочарован тем, что Белый дом имел возможность осудить эту сумасшедшую выдуманную сказку о том, что чиновники США каким-то образом нарушают российское законодательство, но решил этого не делать».



Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт рассказала, что американская сторона рассматривает три предложения по итогам встречи Трампа и Путина.















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