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Грузия многого добилась в развитии демократии и экономики - Туск


19.07.2018   16:33
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает успешным ход демократического развития Грузии за последние десять лет.

"На фоне десятой годовщины грузино-российской войны я хочу подчеркнуть, что Евросоюз твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Очень важно отметить, что за эти десять лет Грузия многого добилась на пути демократического развития и строительства экономики", - сказал Д.Туск в четверг на совместном брифинге в Брюсселе с грузинским премьером Мамукой Бахтадзе.

По его словам, Евросоюз продолжит поддержку Грузии и окажет помощь в мирном урегулировании конфликтов.

В свою очередь М.Бахтадзе отметил, что его первый международный визит в Брюссель "вполне логичен", так как Грузия стремится еще больше сблизиться с Евросоюзом.

"Евросоюз сегодня уже стал самым крупным для Грузии торговым партнером, а безвизовый режим со странами Евросоюза принес нашим гражданам большие блага", - сказал М.Бахтадзе.

Накануне М.Бахтадзе встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.






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