Грузия многого добилась в развитии демократии и экономики - Туск

19.07.2018 16:33 Председатель Европейского совета Дональд Туск считает успешным ход демократического развития Грузии за последние десять лет.



"На фоне десятой годовщины грузино-российской войны я хочу подчеркнуть, что Евросоюз твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Очень важно отметить, что за эти десять лет Грузия многого добилась на пути демократического развития и строительства экономики", - сказал Д.Туск в четверг на совместном брифинге в Брюсселе с грузинским премьером Мамукой Бахтадзе.



По его словам, Евросоюз продолжит поддержку Грузии и окажет помощь в мирном урегулировании конфликтов.



В свою очередь М.Бахтадзе отметил, что его первый международный визит в Брюссель "вполне логичен", так как Грузия стремится еще больше сблизиться с Евросоюзом.



"Евросоюз сегодня уже стал самым крупным для Грузии торговым партнером, а безвизовый режим со странами Евросоюза принес нашим гражданам большие блага", - сказал М.Бахтадзе.



Накануне М.Бахтадзе встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.















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