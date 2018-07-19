Бахтадзе назвал логичным выбор Брюсселя для пе6рвого визита в ранге премьер-министра Грузии

19.07.2018 16:53 «Выбор Брюсселя был очень логичным для первого визита в ранге премьер-министра», — отметил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе во время совместных заявлений после встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе.



Он поблагодарил Дональда Туска за его вклад в укрепление процесса интеграции ЕС и Грузии.



«Я хочу поблагодарить президента Туска за теплое гостеприимство. Мы высоко ценим поддержку ЕС и ваш вклад в укрепление процесса интеграции ЕС и Грузии. Я хочу сказать, что Грузия твердо стоит на этом пути », — сказал Мамука Бахтадзе.



По его словам, на встрече с президентом Евросовета обсуждались перспективы сотрудничества.



«В ходе встречи у нас была возможность оценить повестку дня двусторонних отношений и обсудить наши отношения и перспективы углубления сотрудничества. Соглашение об ассоциации, которое включает соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле, определяет наше законодательство и институциональную систему стандартов со стандартами ЕС », — заявил Мамука Бахтадзе.



По ее словам, это усилило правительственные реформы, которые направлены на укрепление демократии и благого правления, верховенства закона и укрепление стабильности.



По словам премьер-министра, Грузия быстро улучшает международные рейтинги и создает более благоприятный бизнес и инвестиционный климат в стране.















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