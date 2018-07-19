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Дональд Туск выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Ткибули


19.07.2018   16:56
Дональд Туск выражает соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Ткибули
Президент Европейского совета выражает соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Ткибули. Об этом Дональд Туск заявил на пресс-конференции с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Он принес соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Хочу выразить сожаление в связи с гибелью людей в шахте в Ткибули. Приносу соболезнования их семьям, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — заявил Дональд Туск.

Вместе с тем, как он отметил, Евросоюз и Грузия являются близкими друзьями и партерами.

Утром 16 июля в шахте Миндели произошла трагедия. Погибли 4 человека, пострадали 6. Как заявляют в МВД, обвал потолка последовал за деформацией стен, вызванной, предположительно, взрывом метана. Следствие по факту ведется по статье второй части статьи 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.






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