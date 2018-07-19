Вице-премьер Бельгии считает прогресс Грузии на пути в ЕС «впечатляющим»

19.07.2018 17:43 Вице-премьер Бельгии, министр по иностранным и европейским делам Дидье Рейндерс оценивает прогресс Грузии в результате реформ на пути интеграции в ЕС как впечатляющий. Об этом Дидье Рейндерс заявил на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в Брюсселе.



Стороны обсудили основные вопросы повестки дня европейской и евроатлантической интеграции Грузии.



Было отмечено, что первый визит Мамуки Бахтадзе в ранге премьер-министра в Брюссель еще раз подтверждает приверженность Грузии европейскому и евроатлантическому интеграционному курсу, который обеспечивает новую динамику как двусторонних, так и многосторонних отношений. Обсуждения касались двусторонних отношений между Грузией и Бельгией и перспектив углубления сотрудничества в различных сферах.



В разговоре основное внимание было уделено высокому уровню политических отношений между двумя странами, а также использованию потенциала торгово-экономических отношений и важности активизации связей между деловыми кругами. Была подчеркнута существующая привлекательная инвестиционная среда в Грузии и основные крупные инфраструктурные и транспортные и энергетические проекты страны, реализация которых способствует росту роли Грузии как регионального центра.



Вице-премьер Бельгии еще раз подтвердил, что Королевство Бельгии решительно поддерживает европейский и евроатлантический курс страны, а также её территориальную целостность и суверенитет в международно признанных границах.



Во встрече в МИД Бельгии также принял участие министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.















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