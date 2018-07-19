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Один человек пострадал при ДТП на центральной магистрали Батуми-Кобулети
19.07.2018 17:50
Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на центральной магистрали Батуми-Кобулети, в результате чего пострадала женщина — пешеход.
Ее доставили в больницу.
По данным МВД Грузии, следствие ведется по статье 276 УК Грузии — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.
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