Один человек пострадал при ДТП на центральной магистрали Батуми-Кобулети

19.07.2018 17:50 Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на центральной магистрали Батуми-Кобулети, в результате чего пострадала женщина — пешеход.



Ее доставили в больницу.



По данным МВД Грузии, следствие ведется по статье 276 УК Грузии — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.















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