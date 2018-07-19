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Абашидзе: Мы посоветуем российской стороне самокритично осмыслить ситуацию, а не обвинять других


19.07.2018   20:27
Зураб Абашидзе - Мы посоветуем российской стороне самокритично осмыслить ситуацию, а не обвинять других
Советуем российской стороне вместо того, чтобы обвинять других, самокритично осмыслить ситуацию и сделать шаги, которых от нее давно дожидаются международное сообщество и Грузия, — заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.

По словам Абашидзе, если Москва действительно желает начать урегулирование отношений с Грузией на фоне приближающейся даты 10-летия августовской войны, то ей в этом никто не мешает.

«Именно это мы посоветуем российской стороне. Вместо того, чтобы в привычном стиле обвинять других, самокритично осмыслить ситуацию и сделать те шаги, которых от нее давно дожидаются международное сообщество и Грузия. В частности, Россия должна выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года, и вывести войска из регионов Грузии и предпринять конкретные шаги по деоккупации территорий нашей страны», — заявил Зураб Абашидзе.

Как отметил Абашидзе, соблюдение принципов международного права и уважение суверенитета и территориальной целостности Грузии — это именно то, чем Россия продемонстрирует международному сообществу готовность к полноценному урегулированию с Грузией.








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