Ломджария: Число несовершеннолетних, получающих прожиточное пособие, вызывает тревогу и превышает 150 тысяч

19.07.2018 21:03 Народный защитник Грузии Нино Ломджария в своем ежегодном докладе в парламенте заявила, что главной проблемой страны по-прежнему является детская бедность и низкий уровень жизни. По информации Ломджария, прожиточное пособие в стране получают 150 186 несовершеннолетних, что является чрезвычайно тревожным знаком.



«Это не отражает всю картину, количество детей, оставшихся вне рамок официальной статистики и зачастую без заботы и внимания со стороны государства, намного больше. Следует подчеркнуть, что 11% детей были взяты под заботу государства из своих биологических семей именно по причине нищеты и ненадлежащих условий для жизни. Проблемой остаются школьная инфраструктура и санитарно-гигиенические условия. В 2017 году в 94 школах вообще не было воды, а в большинстве школ не подается питьевая вода и нет инфраструктуры», — отметила Нино Ломджария.



По ее словам, парламент Грузии до сих пор не ратифицировал факультативный протокол к Конвенции ООН о правах лиц с ограниченными возможностями, что дало бы им возможность в индивидуальном порядке обращаться в соответствующий комитет ООН по фактам нарушения своих прав.



«Сохраняется проблема реализации прав на образование, здравоохранение, реабилитацию, доступность, на участие в политической и общественной жизни для лиц с ограниченными возможностями. В 2017 году 3 535 человек с ограниченными возможностями зарегистрировались с целью поиска работы, однако трудоустроиться смогли только 161. Из занятых в госсекторе 46 708 служащих только 55 являются лицами с ограниченными возможностями. В частном секторе в рамках государственных программ содействия занятости в 2017 году были трудоустроены лишь 101 человек», — заявила Ломджария.















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