Бахтадзе: Спустя 10 лет после августовской войны, Россия продолжает оккупацию и фактическую аннексию территорий Грузии

19.07.2018 21:12 Спустя десять лет после вгустовской войны 2008 года, российская оккупация и фактическая аннексия грузинских территорий продолжается — об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в Брюсселе, где он встретился с президентом Европейского совета Дональдом Туском.



По его словам, это ухудшает положение в области безопасности и прав человека для тех, кто пострадал от конфликта.



Премьер рассказал о роли Европейского союза с точки зрения содействия миру и стабильности в Грузии и выразил благодарность за продление мандата Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.



«Я хотел бы особенно отметить особую роль ЕС в содействии миру и стабильности в Грузии, которая осуществляется с помощью миссии мониторинга при активном посредничестве специального представителя ЕС в Женевских международных дискуссиях, а также посредством осуществления активной политики непризнания и участия», — заявил Мамука Бахтадзе.



По его оценке, в существующей ситуации, твердая позиция международных партнеров ЕС и Грузии в связи с незаконной политикой России и их эффективное участие, оказывает важное влияние на обеспечение территориальной целостности Грузии в международно признанных границах.



По его словам, миротворческая политика Грузии верна и выполняет соответствующие мероприятия.



















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