|
|
Давид Чичинадзе собирается создать фракцию исключенных из партии
19.07.2018 21:46
После исключения "Грузинской мечтой" Давида Чичинадзе из партии уже бывший член правящей команды говорит, что останется в парламенте независимым депутатом.
Чичинадзе ожидает, что председатель законодательного органа Ираклий Кобахидзе и, по его же словам, остальные т.н. "комсомольцы", и других исключат из партии.
Давид Чичинадзе собирается создать фракцию исключенных из партии, которая условно будет называться "Грузинская мечта 2012".
Давид Чичинадзе сравнил часть парламентского большинства с персонажами Киплинга.
"Я до их прихода не слышал в политике о кодексе этики, они постоянно говорят об этике, не знаю, где они выросли, какой этики им не хватало в детстве, что сейчас в возрасте собираются компенсировать эту этику. Это мне непонятно. Киплинг был гениальным, я говорил однажды, и тогда был Акела (волк-одиночка), а сейчас они превратились в Табаки (шакал), и надеюсь, что парламент не превратится в бандерлогов (обезьяны). Собираюсь быть независимо, и подожду тех, кого по очереди выгонят, название, наверное, будет "Грузинская мечта 2012"- заявил Давид Чичинадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна