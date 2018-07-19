Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Давид Чичинадзе собирается создать фракцию исключенных из партии


19.07.2018   21:46
После исключения "Грузинской мечтой" Давида Чичинадзе из партии уже бывший член правящей команды говорит, что останется в парламенте независимым депутатом.

Чичинадзе ожидает, что председатель законодательного органа Ираклий Кобахидзе и, по его же словам, остальные т.н. "комсомольцы", и других исключат из партии.

Давид Чичинадзе собирается создать фракцию исключенных из партии, которая условно будет называться "Грузинская мечта 2012".

Давид Чичинадзе сравнил часть парламентского большинства с персонажами Киплинга.

"Я до их прихода не слышал в политике о кодексе этики, они постоянно говорят об этике, не знаю, где они выросли, какой этики им не хватало в детстве, что сейчас в возрасте собираются компенсировать эту этику. Это мне непонятно. Киплинг был гениальным, я говорил однажды, и тогда был Акела (волк-одиночка), а сейчас они превратились в Табаки (шакал), и надеюсь, что парламент не превратится в бандерлогов (обезьяны). Собираюсь быть независимо, и подожду тех, кого по очереди выгонят, название, наверное, будет "Грузинская мечта 2012"- заявил Давид Чичинадзе.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Профсоюзы обвиняют руководство «Грузугля» в давлении на шахтеров
ЕС оштрафовал Google на 5 млрд долларов
В 2017 году в Грузию импортировано более 10 тысяч тонн чая и кофе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
Гамахария: Тотальное нарушение прав человека в Абхазии полностью подпадают под юрисдикцией Римского Статута
Прожиточный минимум в Абхазии составил более 6 727 рублей
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Власти Дагестана и Чечни не отреагировали на пенсионную реформу
Палата Лордов Великобритании одобрила Соглашение Армении и ЕС
Премьер Грузии рассказал об успехах страны на саммите Open Government Partnership
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна