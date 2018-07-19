Давид Чичинадзе собирается создать фракцию исключенных из партии

19.07.2018 21:46 После исключения "Грузинской мечтой" Давида Чичинадзе из партии уже бывший член правящей команды говорит, что останется в парламенте независимым депутатом.



Чичинадзе ожидает, что председатель законодательного органа Ираклий Кобахидзе и, по его же словам, остальные т.н. "комсомольцы", и других исключат из партии.



Давид Чичинадзе собирается создать фракцию исключенных из партии, которая условно будет называться "Грузинская мечта 2012".



Давид Чичинадзе сравнил часть парламентского большинства с персонажами Киплинга.



"Я до их прихода не слышал в политике о кодексе этики, они постоянно говорят об этике, не знаю, где они выросли, какой этики им не хватало в детстве, что сейчас в возрасте собираются компенсировать эту этику. Это мне непонятно. Киплинг был гениальным, я говорил однажды, и тогда был Акела (волк-одиночка), а сейчас они превратились в Табаки (шакал), и надеюсь, что парламент не превратится в бандерлогов (обезьяны). Собираюсь быть независимо, и подожду тех, кого по очереди выгонят, название, наверное, будет "Грузинская мечта 2012"- заявил Давид Чичинадзе.



















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