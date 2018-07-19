Туск: На встрече с премьером Грузии мы подтвердили, что будем углублять сотрудничество на базе соглашения об ассоциации

19.07.2018 21:48 На встрече с премьер-министром Грузии мы подтвердили наше решение, углубить сотрудничество на базе амбициозного соглашения об ассоциации », — заявил президент Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.



По его словам, ЕС и Грузия являются близкими друзьями и партнерами.



«На сегодняшнем заседании я и премьер-министр Грузии подтвердили наше решение углубить сотрудничество на базе амбициозного соглашения об ассоциациировании и принять во внимание политическое ассоциирование Грузии с ЕС и стратегический характер экономической интеграции», — заявил Дональд Туск.



По словам президента Европейского совета, Евросоюз по-прежнему оказывает сильную поддержку успешному процессу реформ в Грузии.



«Мы согласились, что это должно продолжаться. В ходе беседы я сосредоточился на существующей ситуации в регионе. Грузия расположена в регионе полном вызовов, где играет важную роль в качестве связующей страны. ЕС высоко оценивает усилия Грузии в этом направлении и продолжит сотрудничество в будущем в области стабильности, безопасности и развития в регионе », — сказал Дональд Туск.















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