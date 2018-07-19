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Туск: Спасибо премьер-министру Грузии за то, что он выбрал Брюссель для первого визита
19.07.2018 21:59
За последние 10 лет Грузия преуспела в развитии демократических институтов и экономики, — заявил президент Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в Брюсселе.
«Я рад принять премьер-министра Бахтадзе здесь, в Брюсселе, и поздравляю его с назначением на пост премьер-министра Грузии. Спасибо за такой выбор — это ваш первый визит в ранге премьер-министра, это очень символично, и я ценю это», — сказал Дональд Туск.
Президент Европейского совета выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Ткибули несколько дней тому назад.
«Хочу выразить сожаление в связи с гибелью людей в шахте в Ткибули. Приносу соболезнования их семьям, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — сказал Дональд Туск.
Вместе с тем, Туск подчеркнул, что Евросоюз и Грузия являются близкими друзьями и партерами.
«На сегодняшнем заседании я и премьер-министр Грузии подтвердили наше решение углубить сотрудничество на базе амбициозного соглашения об ассоциации и принять во внимание политическое ассоциирование Грузии с ЕС и стратегический характер экономической интеграции», — заявил Дональд Туск.
По словам президента Европейского совета, Евросоюз по-прежнему оказывает сильную поддержку успешному процессу реформ в Грузии.
«Мы согласились, что это должно продолжаться. В ходе беседы я сосредоточился на существующей ситуации в регионе. Грузия расположена в регионе полном вызовов, где играет важную роль в качестве связующей страны. ЕС высоко оценивает усилия Грузии в этом направлении и продолжит сотрудничество в будущем для стабильности, безопасности и развития в регионе», — сказал Дональд Туск.
Туск также отметил, что идет 10 год после войны между Грузией и Россией.
«Позвольте мне еще раз подтвердить поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Важно отметить, что за последние 10 лет Грузия преуспела в развитии демократических институтов и экономики», — заявил Дональд Туск.
Президент Европейского совета также сказал, что ЕС поможет Грузии усилить свои возможности для мирного разрешения конфликта.
«В этом контексте мы приветствуем инициативу «Шаг к лучшему будущему», которая предоставит торговые и образовательные возможности людям, живущим в Абхазии и т.н. Южной Осетии», — сказал Дональд Туск.
Президент Европейского Совета пожелал успехов новому премьер-министру Грузии.
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