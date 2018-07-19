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Зураб Абашидзе советует России – сделать такие шаги, которых ждет Грузия и международное сообщество


19.07.2018   22:01
Если в связи с приближением 10-й годовщины августовской войны Москва действительно хочет начать налаживать отношения с Грузией, ей никто не мешает это сделать, - об этом заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.

По его словам, именно это он советует России – сделать такие шаги, которых ждет Грузия и международное сообщество.

«Именно это мы советуем российской стороне – вместо того, чтобы в привычном стиле обвинять других, лучше критически осмыслить ситуацию и сделать такие шаги, которых от них давно ждет международное сообщество и Грузия. В частности, Россия должна выполнить обязательства, взятые ею согласно договору о прекращении огня 2008 года, вывести войска из грузинских регионов и сделать конкретные шаги для деоккупации территорий нашей страны. Именно соблюдение принципов международного плана и уважение суверенитета и территориальной целостности Грузии является тем, чем Россия покажет международному сообществу готовность к полноценному налаживанию отношений с Грузией», - заявил Зураб Абашидзе.






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