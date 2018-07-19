Депутат Давид Чичинадзе критикует бывших соратников

19.07.2018 22:23 Депутат Давид Чичинадзе отзывается на решение об его исключении из "Грузинской мечты", и критикует председателя парламента, и других лидеров "мечты".



По его словам, партия приняла правильное решение, поскольку в сегодняшней команде не было места такому человеку, как он.



"С такими людьми, такими лидерами действительно мне, и подобным мне людям не по пути, мы абсолютно иначе смотрим на будущее. Я думаю, "Грузинская мечта", которая пришла к власти в 2012 году, пришла с абсолютно другими ценностями, а не с подхалимством"- заявил депутат телекомпании "Имеди".



Чичинадзе сравнил т.н. молодежную группу "Грузинской мечты" с Саакашвили.



"Это было и у Саакашвили. Соратники никого не считали умнее его, красивее его, стройнее его, и если они хотят так продолжать жить, я не знаю. Это портированные, коллективные Зардиашвили, и у них нет другой логики. Когда у тебя в первом ряду сидят Зардиашвили и Мдинарадзе… Вообще Чугошвили превзошла все ожидания - я не думал, что ей понадобится два года парламентаризма для того, чтобы ее какие-то этические и моральные ценности совпадали с моральными и этическими ценностями Закарии Куцнашвили" - заявил депутат.



Он призвал сторонников "Грузинской мечты" бороться, чтобы партия не превратилась в партию фарисеев и подхалимов.



По решению секретариата "Грузинской мечты" депутата парламента Давида Чичинадзе исключили из партии из-за публичных выступлений. В официальном заявлении сказано, что Чичинадзе оскорбил членов политической команды, и нанес урон имиджу и интересам партии.



После исключения из "Грузинской мечты" Давиду Чичинадзе предложила сотрудничество "Шишка". По их заявлению, они разделяют публично прозвучавшую критику депутата в адрес спикера парламента Ираклия Кобахидзе. В беседе с On.ge Давид Чичинадзе отозвался на предложение "Шишки". По его словам, он остается преданным идеям "Грузинской мечты".



Последние несколько дней Давид Чичинадзе критикует председателя парламента Ираклия Кобахидзе. По его мнению, авторитет парламента под руководством Ираклия Кобахидзе предельно низкий.



Депутат еще раз раскритиковал председателя парламента после того, как в шахте погибли люди, и отметил, что Кобахидзе и тогдашний премьер-министр Георгий Квирикашвили "пошли на компромисс за счет жизни людей".



"У нас, депутатов действительно есть обязательство терпеть, раз мы терпим такого председателя"- заявил Давид Чичинадзе.



















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