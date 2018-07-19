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Талаквадзе: Существуют принципы, права нарушать которые не имеет никто
19.07.2018 22:24
«Существуют элементарные правила игры, принципы, нарушать которые мы не дадим права никому», — заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, комментируя исключение из партии Давида Чичинадзе.
По его словам, если это повторится и в будущем, будет еще более суровый ответ.
«Когда вы оказываетесь в наступлении против своей команды, вы не должны удивляться, если будет соответствующая реакция. Существуют основные правила игры, принципы, нарушать которые мы не дадим права никому. Если это произойдет в будущем, на это будет дан еще более жесткий ответ», — заявил Арчил Талаквадзе.
«Грузинская мечта» накануне приняла решение об исключении из партии Давида Чичинадзе.
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