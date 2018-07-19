Сеймик Нижней Силезии принял резолюцию в поддержку Грузии

19.07.2018 22:25 Сеймик Нижней Селезии принял резолюцию в поддержку Грузии.



На чрезвычайном заседании сеймика выступил председатель Верховного совета Аджарской АР.



«С августовской российско-грузинской войны прошло 10 лет. Военная агрессия в недавнем прошлом превратила тысячи мирных граждан в беженцев в собственной стране, 20% страны оккупированы. Приветствуется, что ваша страна и Европарламент не раз выражали поддержку в отношении Грузии и четко зафиксировали свою непоколебимую позицию. Польская Республика поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашей страны в международно признанных границах, а также решение конфликтов мирным путем и продолжение политики непризнания. Для нас очень важно, что официальные лица Польской Республики на международном уровне постоянно фиксируют позицию в поддержку Грузии. Мы рады, что наши друзья, региональный парламент Нижней Силезии принял решение, принятием резолюции поддержать суверенитет страны и осудить оккупацию страны», — отметил Давид Габаидзе.















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