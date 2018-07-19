|
|
Сеймик Нижней Силезии принял резолюцию в поддержку Грузии
19.07.2018 22:25
Сеймик Нижней Селезии принял резолюцию в поддержку Грузии.
На чрезвычайном заседании сеймика выступил председатель Верховного совета Аджарской АР.
«С августовской российско-грузинской войны прошло 10 лет. Военная агрессия в недавнем прошлом превратила тысячи мирных граждан в беженцев в собственной стране, 20% страны оккупированы. Приветствуется, что ваша страна и Европарламент не раз выражали поддержку в отношении Грузии и четко зафиксировали свою непоколебимую позицию. Польская Республика поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашей страны в международно признанных границах, а также решение конфликтов мирным путем и продолжение политики непризнания. Для нас очень важно, что официальные лица Польской Республики на международном уровне постоянно фиксируют позицию в поддержку Грузии. Мы рады, что наши друзья, региональный парламент Нижней Силезии принял решение, принятием резолюции поддержать суверенитет страны и осудить оккупацию страны», — отметил Давид Габаидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна