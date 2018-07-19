Гоциридзе об исключении Чичинадзе из партии: Правда в "мечте" наказуема

19.07.2018 22:25 Правда в "мечте" наказуема – так член "Национального движения" Роман Гоциридзе отозвался на исключение Давида Чичинадзе из "Грузинской мечты".



По словам Гоциридзе, этика и мораль - индивидуальные понятия, и преследование человека из-за этого является переносом в страну стиля жизни Советского Союза.



"Исключение Давида Чичинадзе из партии является черным пятном, как для "Грузинской мечты", так и парламентской работы.



В стране от критических замечаний, оказывается, не защищен даже депутат. Ему не простили элементарную критику, тем более, когда эта критика была правильная, и фактически, он обвинил властное большинство в том, что ответственность следует возлагать не на одного человека, а ответственность несет вся команда, и правительство.



Они говорят, что его исключили не из-за критики, а из-за неэтических замечаний, а в чем заключается неэтичность, в том, что он кого-то назвал комсомольцем?



Грань этики определена регламентом, в регламенте неэтичное высказывание наказывается в определенной форме, в том числе штрафами, по новому регламенту, оказывается, накажут тем, что не пустят в командировку.



Использовали бы то, что есть в законе, а не то, чего захотят. Этика и мораль являются субъективными понятиями, и преследование человека из-за этого то же самое, что перенос стиля жизни Советского Союза в Грузию. Это вызывает беспокойство, и означает, что в стране есть авторитарные наклонности.



С одной стороны наказывают Квирикашвили, и уже примерно наказывают Чичинадзе. Это показательно, чтобы ни один депутат не посмел сказать правду, правда в "Грузинской мече" наказуема. Это и есть весь посыл нынешней власти обществу"- заявил Роман Гоциридзе.



















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