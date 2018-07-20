Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Маргвелашвили: Сотрудничество НАТО и Грузии способствует стабильности возле южных границ России


20.07.2018   10:51
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, которое он сделал на встрече с аккредитованными в России послами, касающееся принятия в НАТО Грузии и Украины и заявил, что позитивная повестка дня должна быть создана с соблюдением соглашения от 12 августа и возвращением беженцев.

По его словам, Грузия стремиться к мирному урегулированию конфликтов.

«Грузия по-прежнему стремится к мирному урегулированию конфликтов. Неоднократно целью наших инициатив, предложенных Российской Федерации, называлась смена существующей конфронтационной парадигмы мирным пространством, однако невозможно восстановить доверие, нарушив территориальную целостность и суверенитет соседнего государства», — заявил Маргвелашвили.

По оценке президента Грузии, позитивная повестка в отношениях Грузии и РФ должна быть создана в направлении соблюдения соглашения о неприменении силы от 12 августа 2008 года и достойного и безопасного возвращения беженцев.

Что касается сотрудничества НАТО и Грузии, то оно служит безопасности в регионе и способствует стабильности возле южных границ РФ», — говорится в заявлении президента Грузии.

Президент России Владимир Путин советует странам Запада, в случае принятия в НАТО Грузии и Украины, задуматься о возможных последствиях.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Профсоюзы обвиняют руководство «Грузугля» в давлении на шахтеров
ЕС оштрафовал Google на 5 млрд долларов
В 2017 году в Грузию импортировано более 10 тысяч тонн чая и кофе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
Гамахария: Тотальное нарушение прав человека в Абхазии полностью подпадают под юрисдикцией Римского Статута
Прожиточный минимум в Абхазии составил более 6 727 рублей
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Власти Дагестана и Чечни не отреагировали на пенсионную реформу
Палата Лордов Великобритании одобрила Соглашение Армении и ЕС
Премьер Грузии рассказал об успехах страны на саммите Open Government Partnership
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна