Маргвелашвили: Сотрудничество НАТО и Грузии способствует стабильности возле южных границ России

20.07.2018 10:51 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, которое он сделал на встрече с аккредитованными в России послами, касающееся принятия в НАТО Грузии и Украины и заявил, что позитивная повестка дня должна быть создана с соблюдением соглашения от 12 августа и возвращением беженцев.



По его словам, Грузия стремиться к мирному урегулированию конфликтов.



«Грузия по-прежнему стремится к мирному урегулированию конфликтов. Неоднократно целью наших инициатив, предложенных Российской Федерации, называлась смена существующей конфронтационной парадигмы мирным пространством, однако невозможно восстановить доверие, нарушив территориальную целостность и суверенитет соседнего государства», — заявил Маргвелашвили.



По оценке президента Грузии, позитивная повестка в отношениях Грузии и РФ должна быть создана в направлении соблюдения соглашения о неприменении силы от 12 августа 2008 года и достойного и безопасного возвращения беженцев.



Что касается сотрудничества НАТО и Грузии, то оно служит безопасности в регионе и способствует стабильности возле южных границ РФ», — говорится в заявлении президента Грузии.



Президент России Владимир Путин советует странам Запада, в случае принятия в НАТО Грузии и Украины, задуматься о возможных последствиях.















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