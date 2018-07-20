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Сергеенко: На выдачу психотропных медикаментов без рецепта должна распространятся уголовная ответственность


20.07.2018   10:54
На выдачу психотропных медикаментов без рецепта должна распространятся уголовная ответственность, другого выхода я не вижу, — об этом министр вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко заявил в передаче Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе.

«Мы однозначно исчерпали все ресурсы. За последний год осуществили проверку 883 аптек и в 821 были нарушения. Мы установили для них множество санкций. В том числе – лишение лицензии, однако они все равно бесстрашно продолжают эту деятельность», — заявил Сергеенко.

На вопрос ведущей, мешает ли выдача лекарства без рецепта в аптеке переходу на электронную модель здравоохранения, Давид Сергеенко заявил, что это положение мешает не только переходу на электронную модель, но и контролю качества.

«Много чего портит то, что аптеки игнорируют правила. Переход на электронную модель является одним из важных компонентов и мы уже сделали переход на электронный рецепт обязательным для клиник в Тбилиси. Очень скоро, самое позднее, в течение одного года, переход на электронное здравоохранения станет обязательным по всей стране», — заявил Давид Сергеенко.






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