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Мамука Бахтадзе сегодня встретится с Йоханнесом Ханом
20.07.2018 10:55
Продолжается рабочий визит премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в Брюссель.
Сегодня Мамука Бахтадзе встретится с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом.
По словам посла Грузии в Бельгии и Люксембурге Наталии Сабанадзе, на встрече будут рассмотрены важные вопросы, в том числе и Восточного партнерство, под покровительством которого Грузия стала ассоциированной страной с ЕС,
Вместе с тем, по словам Сабанадзе, в при инициативе Йоханнеса Хана в сентябре в Грузии планируется открытие Европейской школы.
В рамках рабочего визита в Брюссель, грузинский премьер уже встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Евросовета Дональдом Туском.
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