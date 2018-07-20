Мамука Бахтадзе сегодня встретится с Йоханнесом Ханом

20.07.2018 10:55 Продолжается рабочий визит премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в Брюссель.



Сегодня Мамука Бахтадзе встретится с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом.



По словам посла Грузии в Бельгии и Люксембурге Наталии Сабанадзе, на встрече будут рассмотрены важные вопросы, в том числе и Восточного партнерство, под покровительством которого Грузия стала ассоциированной страной с ЕС,



Вместе с тем, по словам Сабанадзе, в при инициативе Йоханнеса Хана в сентябре в Грузии планируется открытие Европейской школы.



В рамках рабочего визита в Брюссель, грузинский премьер уже встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Евросовета Дональдом Туском.















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