Евросоюз остается сильным сторонником процесса успешных реформ в Грузии - Туск

20.07.2018 11:19 Евросоюз остается сильным сторонником процесса успешных реформ в Грузии, - об этом на вчерашнем брифинге с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе заявил президент Европейского Совета Дональд Туск.



Президент Европейского Совета поздравил Мамуку Бахтадзе с назначением на пост премьер-министра и отметил роль Грузии в регионе.



«С радостью приветствую премьер-министра Грузии Мамуку Бахтадзе в Брюсселе и поздравляю его с назначением на пост главы правительства! Спасибо за этот выбор. Один из первых или если не самый первый ваш визит вы совершили в Брюссель. Это очень символично, мы ценим это решение.



Евросоюз и Грузия - близкие друзья и партнеры. Мы с премьер-министром на встрече еще раз подтвердили готовность продолжать экономическое сотрудничестве на основании соглашения об ассоциации и учитывать при этом стратегическое значение политической ассоциации и экономической интеграции Грузии.

Евросоюз остается сильным сторонником процесса успешных реформ в Грузии. Мы договорились о необходимости продолжать предпринимать эти усилия. Я также поинтересовался ситуацией в регионе. Грузия находится в полном вызовов регионе и играет решающую роль в сфере налаживания отношений и «возведения мостов».



Евросоюз ценит усилия Грузии в этом направлении и ждет продолжения работы в целях содействия стабильности, безопасности и развитию в регионе», - заявил Дональд Туск.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

