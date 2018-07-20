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Евросоюз остается сильным сторонником процесса успешных реформ в Грузии - Туск
20.07.2018 11:19
Евросоюз остается сильным сторонником процесса успешных реформ в Грузии, - об этом на вчерашнем брифинге с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе заявил президент Европейского Совета Дональд Туск.
Президент Европейского Совета поздравил Мамуку Бахтадзе с назначением на пост премьер-министра и отметил роль Грузии в регионе.
«С радостью приветствую премьер-министра Грузии Мамуку Бахтадзе в Брюсселе и поздравляю его с назначением на пост главы правительства! Спасибо за этот выбор. Один из первых или если не самый первый ваш визит вы совершили в Брюссель. Это очень символично, мы ценим это решение.
Евросоюз и Грузия - близкие друзья и партнеры. Мы с премьер-министром на встрече еще раз подтвердили готовность продолжать экономическое сотрудничестве на основании соглашения об ассоциации и учитывать при этом стратегическое значение политической ассоциации и экономической интеграции Грузии.
Евросоюз остается сильным сторонником процесса успешных реформ в Грузии. Мы договорились о необходимости продолжать предпринимать эти усилия. Я также поинтересовался ситуацией в регионе. Грузия находится в полном вызовов регионе и играет решающую роль в сфере налаживания отношений и «возведения мостов».
Евросоюз ценит усилия Грузии в этом направлении и ждет продолжения работы в целях содействия стабильности, безопасности и развитию в регионе», - заявил Дональд Туск.
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