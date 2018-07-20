Трамп на встрече с Путиным занял невероятно жесткую позицию по Украине, - Помпео

20.07.2018 11:40 На состоявшейся в Хельсинки встрече с президентом России Владимиром Путиным американский президент Дональд Трамп занял жесткую позицию по украинскому вопросу. Как информирует Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпеов интервью радиокомпании "Голос Америки".



"Президент Трамп дал четко понять президенту Путину, что деятельность (России. - Ред.) на востоке Украины осуществляется не в российских интересах. Позиция администрации была невероятно жесткой", - сказал дипломат.



Он отметил: "Мы оказываем украинским силам на юго-востоке ту помощь, в которой им было неоднократно отказано предыдущей администрацией".



Помпео выразил надежду, что эта помощь будет способствовать успешному проведению в Украине выборов 2019 года.



"Мы очень надеемся, что ситуация будет урегулирована, США продолжают выполнять обязательства по поддержке Украины, чтобы стремления украинского народа претворились в жизнь", - отметил госсекретарь.



Как сообщалось, 16 июля в Хельсинки состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Полноформатным переговорам американской и российской делегации предшествовал двухчасовой разговор Трампа с Путиным с глазу на глаз.



На итоговой пресс-конференции Трамп и Путин сообщили, что обсуждали российской вмешательство в американские выборы, ситуацию в Украине и Сирии, реализацию Минских договоренностей, газопровод "Северный поток-2", а также проблему распространения ядерного оружия.



В США поведение Трампа в Хельсинки жестко раскритиковалилиберальные медиа, Демократическая партия и часть республиканцев. Президента упрекают в недостаточной жесткости и "подыгрывании" Путину. Демократы инициировали слушания в Конгрессе с участием переводчика Трампа и других членов американской делегации в Хельсинки.

















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