Граждане Франции могут без проблем въезжать в Грузию из России

20.07.2018 11:47 Грузинская сторона не подтверждает информацию о том, что граждане Франции якобы не могут попасть сухопутным путем из России в Грузию.



Согласно сообщению на сайте МИД Франции, границы России с Беларусью, Азербайджаном и Грузией закрыты для иностранцев.

Между тем в пресс-служье МВД Грузии корр.»Новости-Грузия» сообщили, что «как для граждан Франции, так и для граждан других стран, ограничений на въезд в Грузию из «Ларса» (российско-грузинская граница) нет».



В настоящее время между Грузией и Россией действует единственный официальный сухопутный пункт пропуска — ТПП «Казбеги-Верхний Ларс». Согласно грузинскому законодательству, запрещено въезжать в Абхазию и Цхинвальских регион в обход официальных грузинских пропускных пунктов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

