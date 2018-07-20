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Граждане Франции могут без проблем въезжать в Грузию из России
20.07.2018 11:47
Грузинская сторона не подтверждает информацию о том, что граждане Франции якобы не могут попасть сухопутным путем из России в Грузию.
Согласно сообщению на сайте МИД Франции, границы России с Беларусью, Азербайджаном и Грузией закрыты для иностранцев.
Между тем в пресс-служье МВД Грузии корр.»Новости-Грузия» сообщили, что «как для граждан Франции, так и для граждан других стран, ограничений на въезд в Грузию из «Ларса» (российско-грузинская граница) нет».
В настоящее время между Грузией и Россией действует единственный официальный сухопутный пункт пропуска — ТПП «Казбеги-Верхний Ларс». Согласно грузинскому законодательству, запрещено въезжать в Абхазию и Цхинвальских регион в обход официальных грузинских пропускных пунктов.
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