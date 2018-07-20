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Министр экономики Грузии отправился в Москву «закончить свои дела»
20.07.2018 11:55
На следующий день после утверждения на должность министра экономики Георгий Кобулия отправился в Москву. Он и сейчас находится в столице России. Это неофициальный визит Георгия Кобулия. Министр сразу же после утверждения попросил у премьера недельный отпуск, чтобы перевезти семью в Тбилиси, и закончить свои дела в Москве.
В Минэкономики, оставшемся без руководителя, сегодня не хотели говорить об этом факте, но в конечном итоге сделали пояснение.
Начальник службы связей с общественностью Министерства экономики и устойчивого развития Георгий Каландадзе заявил, что министр не будет проводить в Москве политические встречи. По его информации, глава правительства информирован в связи с поездкой Георгия Кобулия в Москву.
Однако по информации "Курьера", требование министра экономики в связи с поездкой в Москву оказалось неожиданностью для премьер-министра.
"Он там возглавляет очень важные проекты, и естественно, проекты надо передать, и он уехал в Москву именно для того, чтобы уладить эти дела, а также, чтобы перевезти семью в Грузию. Он отправился туда по отпуску. Это отпуск, который связан лишь с процессом передачи дел на бывшей работе"- заявил Георгий Каландадзе.
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