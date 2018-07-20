Кумсишвили: Мой опрос в прокуратуре Грузии никак не связан с тендерами

20.07.2018 12:02 Экс-министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили не связывает его вызов в главную прокуратуру Грузии с какими-либо государственными закупками или тендерами. Об этом Кумсишвили заявил в интервью ведущей ток-шоу «Реакция» Инге Григолия телекомпании «ПирWели».



17 июня стало известно о том, что Кумсишвили, а также экс-министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе были опрошены в прокуратуре в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями, а также присвоении и растрате бюджетных средств в крупном размере.



Как известно, Кумсишвили явился в прокуратуру вместе с адвокатом. Подробности дела до сих пор не известны, однако экс-министр экономики утверждает, что это «простое дело», и оно «никак не связано с какими-либо тендерами».

«Я не юрист, я – экономист, поэтому было правильным привести туда адвоката. Скажу прямо, что со стороны прокуратуры было следующее предложение: «Господин Дмитрий, адвокат вам не нужен, поскольку это простое дело и вам необходимо зафиксировать вашу позицию по другим возможным вопросам, и это опрос». Это был обычный опрос, где я зафиксировал свою позицию и версии, в направлении определенных вопросов», — заявил он.



Кумсишвили еще раз подчеркнул, что в данном случае речь не идет о каких-либо тендерах, а в прокуратуру он явился сам. Более того, бывший глава Минэкономики утверждает, что никаких фактов против него не существует, как и вопросов в его адрес.



«На протяжении всей моей карьеры не было каких-либо ошибок. Исходя из этого, я уверен в себе и в правде, которая непременно выявится», — заявил он.



Дмитрий Кумсишвили и Зураб Алавидзе были членами Кабмина Грузии при премьерстве Георгия Квирикашвили. Последний ушел в отставку 13 июня этого года, сообщив о разногласиях с миллиардером и основателем правящей партии Бидзиной Иванишвили. В обновленном составе правительства, которое возглавляет Мамука Бахтадзе, Кумсишвили и Алавидзе остались без портфелей министров.



Ранее на этой неделе объединение журналистских расследований iFact опубликовало статью под названием «Бюджет на службе высокопоставленных чиновников Министерства экономики».

В публикации речь идет о схемах, которые, как утверждает автор Нино Бакрадзе, способствовали обогащению родственников супруги Дмитрия Кумсишвили. В статье говорится, что две компании, принадлежащие приближенным к главе Минэкоминики людям, в общей сложности получили из бюджета прибыль на полмиллиона долларов.



Речь идет о дешевых кредитах, выделенных компаниям «Карту банком» в рамках госпрограммы помощи бизнесу «Производи в Грузии». Одной из компании выделили кредит на сумму в 1,1 миллионов долларов, тогда как другой — 4,5 миллиона лари. Проценты по кредитам полностью погасили за счет государства. В журналистском расследовании называются имена владельцев компаний, ставших бенефициарами госпрограммы. Ими оказались Ираклий Тевдорашвили — двоюродный брат жены Кумсишвили, а также Иване Тевдорашвили – родной брат супруги экс-министра. Вместе с тем, в статье утверждается, что обе компании выигрывали крупные государственные тендеры.



Несмотря на существующие версии, в оппозиции считают, что в первую очередь речь идет о политическом сведении счетов с окружением экс-премьера Георгия Квирикашвили. Представители парламентского меньшинства говорят, что неоднократно указывали на факты элитной коррупции, однако никогда за этим не последовало расследования.















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