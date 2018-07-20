Трамп: Если отношения с Путиным не наладятся, я стану для него самым худшим врагом

20.07.2018 12:29 Если отношения с Путиным не наладятся, я стану для него самым худшим врагом, - об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC.



«Мой подход к России гораздо жестче и строже, чем любого другого президента. Вспомните санкции, которые я вводил, вспомните российских дипломатов, которых я выслал из США. Столько в отношении России не делал никто», - заявил президент США.



По его словам, наладить отношения с президентом Путиным было бы позитивным шагом.



«Но если это не сработает, если мы не сможем наладить отношения, то я стану для Путина худшим врагом», - отметил Дональд Трамп.



Примечательно, что по заявлению официального представителя Белого дома Сара Сандерс, президент США Дональд Трамп поручил советнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить президента РФ Владимира Путина посетить Вашингтон.















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