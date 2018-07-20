Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Позитивная повестка дня должна быть создана соблюдением соглашения от 12 августа и возвращением беженцев - президент


20.07.2018   12:51
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили откликнулся на заявление президента РФ Владимира Путина по вопросу интеграции Грузии и Украины в НАТО, отметив, что позитивная повестка дня должна быть создана соблюдением соглашения от 12 августа и возвращением беженцев.

Читайте также: Москва крутит старую пластинку - Тбилиси придерживается принципиальной позиции

«Грузия по-прежнему стремится к мирному урегулированию споров. Наши неоднократные предложения Российской Федерации ставят целью смену существующей конфронтационной парадигмы мирным пространством. Но невозможно восстановить доверие, когда нарушается территориальная целостность и суверенитет соседнего государства.

Первым шагом к позитивной повестке дня должно быть выполнение соглашения от 12 августа 2008 года и безопасное и достойное возвращение беженцев.

Что касается НАТО, то сотрудничество Грузии и альянса служит безопасности в регионе и способствует стабильности у южных границ Российской Федерации», - говорится в заявлении Георгия Маргвелашвили, которое распространяет пресс-служба президента Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Профсоюзы обвиняют руководство «Грузугля» в давлении на шахтеров
ЕС оштрафовал Google на 5 млрд долларов
В 2017 году в Грузию импортировано более 10 тысяч тонн чая и кофе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
Гамахария: Тотальное нарушение прав человека в Абхазии полностью подпадают под юрисдикцией Римского Статута
Прожиточный минимум в Абхазии составил более 6 727 рублей
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Власти Дагестана и Чечни не отреагировали на пенсионную реформу
Палата Лордов Великобритании одобрила Соглашение Армении и ЕС
Премьер Грузии рассказал об успехах страны на саммите Open Government Partnership
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна