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Позитивная повестка дня должна быть создана соблюдением соглашения от 12 августа и возвращением беженцев - президент
20.07.2018 12:51
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили откликнулся на заявление президента РФ Владимира Путина по вопросу интеграции Грузии и Украины в НАТО, отметив, что позитивная повестка дня должна быть создана соблюдением соглашения от 12 августа и возвращением беженцев.
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«Грузия по-прежнему стремится к мирному урегулированию споров. Наши неоднократные предложения Российской Федерации ставят целью смену существующей конфронтационной парадигмы мирным пространством. Но невозможно восстановить доверие, когда нарушается территориальная целостность и суверенитет соседнего государства.
Первым шагом к позитивной повестке дня должно быть выполнение соглашения от 12 августа 2008 года и безопасное и достойное возвращение беженцев.
Что касается НАТО, то сотрудничество Грузии и альянса служит безопасности в регионе и способствует стабильности у южных границ Российской Федерации», - говорится в заявлении Георгия Маргвелашвили, которое распространяет пресс-служба президента Грузии.
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