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Залкалиани: Визит премьер-министра в ЕС подтверждает необратимость европейской интеграции Грузии


20.07.2018   12:54
"Визит премьер-министра в Евросоюз является еще одним доказательством того, что Грузия необратимо стоит на пути интеграции с Евросоюзом, что подтвердилось новой программой, представленной премьер-министром. Европейская и евроатлантическая интеграция является главным приоритетом основных принципов правительства Грузии, и этот визит еще раз подчеркивает, что у нас есть очень четкая и твердая поддержка Евросоюза и наших европейских партнеров"- заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Глава внешнеполитического ведомства прокомментировал визит премьер-министра, и проведенные в Брюсселе встречи высокого уровня. По его заявлению, в ходе встреч, проведенных в Еврокомиссии, Совете Европы, и штаб-квартире НАТО позитивно оценили приоритеты Грузии с точки зрения интеграции в Европу. По словам министра, положительно оценили реформы, которые осуществляются в стране. По заявлению Давида Залкалиани, европейские партнеры подчеркнули амбициозные планы Грузии в связи с интеграцией в Евросоюз, и с их стороны еще раз подтвердилась поддержка Грузии, которая еще больше возрастет в будущем.

По словам министра, на встречах высокого уровня разговор коснулся также дорожной карты, что по его словам, предусматривает большую секторальную интеграцию в Евросоюзе, большую включенность в агентства и программы Евросоюза.

"Наши европейские партнеры подчеркнули, что в будущем активизируются новые форматы, какими являются диалог в сфере безопасности, а также формат высшего уровня, который состоится в ноябре с участием премьер-министра Грузии и президента Европейского Совета. Это будет хорошая возможность, чтобы у нового состава правительства Грузии был активный диалог с президентом Евросоюза, и соответствующими комиссарами в направлении углубления и укрепления секторального сотрудничества в разных сферах"- заявил Давид Залкалиани.







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